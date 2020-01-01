Poznaj tokenomikę Donald Toad Coin (DTC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DTC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Donald Toad Coin (DTC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DTC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Donald Toad Coin (DTC) / Tokenomika / Tokenomika Donald Toad Coin (DTC) Odkryj kluczowe informacje o Donald Toad Coin (DTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Donald Toad Coin (DTC) Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰 Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn't just a token; it's a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time. Oficjalna strona internetowa: https://donaldtoad.com/ Kup DTC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Donald Toad Coin (DTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Donald Toad Coin (DTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 160.51K $ 160.51K $ 160.51K Całkowita podaż: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M Podaż w obiegu: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 160.51K $ 160.51K $ 160.51K Historyczne maksimum: $ 0.00607623 $ 0.00607623 $ 0.00607623 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0023297 $ 0.0023297 $ 0.0023297 Dowiedz się więcej o cenie Donald Toad Coin (DTC) Tokenomika Donald Toad Coin (DTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Donald Toad Coin (DTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDTC tokenomikę, poznaj cenę tokena DTCna żywo! Prognoza ceny DTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DTC? Nasza strona z prognozami cen DTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DTC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.