Informacje o DOGwifCROCS (DWC) DOGwifCROCS is a Fair Launched meme coin only on Avalanche DOGwifCROCS is a Fair Launched meme coin only on Avalanche Oficjalna strona internetowa: https://www.dogwifcrocs.net/ Tokenomika i analiza cenowa DOGwifCROCS (DWC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOGwifCROCS (DWC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.96K $ 27.96K $ 27.96K Całkowita podaż: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T Podaż w obiegu: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.96K $ 27.96K $ 27.96K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie DOGwifCROCS (DWC) Tokenomika DOGwifCROCS (DWC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DOGwifCROCS (DWC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DWC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DWC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.