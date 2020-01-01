Poznaj tokenomikę DOGELINK (DOGER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOGER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DOGELINK (DOGER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOGER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DOGELINK (DOGER) / Tokenomika / Tokenomika DOGELINK (DOGER) Odkryj kluczowe informacje o DOGELINK (DOGER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DOGELINK (DOGER) DogeLink: I am Doger, Your Favourite Puppy Meets AI - A Very Smart AI PET Agent！ Check me out! 🐶 I'm the very first AI pet agent – Doger, the legendary pioneer of AI agent! 🐶As your AI agent, I can connect humans and pets like never before. Want to know what your pet is thinking or trying to say? I've got you covered! Your furry pets isn't just a pet anymore - they're about to become a MEME LEGEND with AI pet agent superpowers, because I know everything about your pets, the past, the present and the future. Oficjalna strona internetowa: https://dogelink.io/ Kup DOGER teraz! Tokenomika i analiza cenowa DOGELINK (DOGER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOGELINK (DOGER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.24K $ 13.24K $ 13.24K Całkowita podaż: $ 952.11M $ 952.11M $ 952.11M Podaż w obiegu: $ 952.11M $ 952.11M $ 952.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.24K $ 13.24K $ 13.24K Historyczne maksimum: $ 0.03338756 $ 0.03338756 $ 0.03338756 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie DOGELINK (DOGER) Tokenomika DOGELINK (DOGER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DOGELINK (DOGER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOGER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOGER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOGER tokenomikę, poznaj cenę tokena DOGERna żywo! Prognoza ceny DOGER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOGER? Nasza strona z prognozami cen DOGER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOGER już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.