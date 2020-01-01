Poznaj tokenomikę DogeCash (DOGEC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOGEC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DogeCash (DOGEC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOGEC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DogeCash (DOGEC) / Tokenomika / Tokenomika DogeCash (DOGEC) Odkryj kluczowe informacje o DogeCash (DOGEC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o DogeCash (DOGEC) DogeCash (DOGEC) is a transparent, community-governed cryptocurrency aimed at preserving what makes DogeCoin unique while offering an alternative way to get involved. This is done through the creation of DogeNodes, utilization of Proof of Stake, and active governance. Oficjalna strona internetowa: https://dogecash.net Tokenomika i analiza cenowa DogeCash (DOGEC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DogeCash (DOGEC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.96K Całkowita podaż: $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 18.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.91K Historyczne maksimum: $ 4.19 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00090071 Tokenomika DogeCash (DOGEC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DogeCash (DOGEC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOGEC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOGEC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOGEC tokenomikę, poznaj cenę tokena DOGECna żywo! Prognoza ceny DOGEC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOGEC? Nasza strona z prognozami cen DOGEC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOGEC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.