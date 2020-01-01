Poznaj tokenomikę DOGE on Solana (SDOGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SDOGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DOGE on Solana (SDOGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SDOGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DOGE on Solana (SDOGE) / Tokenomika / Tokenomika DOGE on Solana (SDOGE) Odkryj kluczowe informacje o DOGE on Solana (SDOGE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DOGE on Solana (SDOGE) "Doge on Solana" brings the ultimate meme coin vibes to the Solana blockchain, where speed and low fees are king. We're talking lightning-fast transactions, almost zero gas, and all the chaotic, fun Doge energy you love—now supercharged on a next-gen platform. Forget the old Proof of Work grind; Solana’s where it's at. It’s Doge, but faster, smoother, and way more eco-friendly. The meme economy just leveled up, and "Doge on Solana" is here to take you for a wild ride. Get ready to YOLO with quicker payments, dApps, and all the degenerate glory, now on Solana! "Doge on Solana" brings the ultimate meme coin vibes to the Solana blockchain, where speed and low fees are king. We're talking lightning-fast transactions, almost zero gas, and all the chaotic, fun Doge energy you love—now supercharged on a next-gen platform. Forget the old Proof of Work grind; Solana’s where it's at. It’s Doge, but faster, smoother, and way more eco-friendly. The meme economy just leveled up, and "Doge on Solana" is here to take you for a wild ride. Get ready to YOLO with quicker payments, dApps, and all the degenerate glory, now on Solana! Oficjalna strona internetowa: https://sdoge.wtf/ Kup SDOGE teraz! Tokenomika i analiza cenowa DOGE on Solana (SDOGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOGE on Solana (SDOGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 62.03K $ 62.03K $ 62.03K Całkowita podaż: $ 821.83M $ 821.83M $ 821.83M Podaż w obiegu: $ 821.83M $ 821.83M $ 821.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 62.03K $ 62.03K $ 62.03K Historyczne maksimum: $ 0.00674568 $ 0.00674568 $ 0.00674568 Historyczne minimum: $ 0.0000636 $ 0.0000636 $ 0.0000636 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie DOGE on Solana (SDOGE) Tokenomika DOGE on Solana (SDOGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DOGE on Solana (SDOGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SDOGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SDOGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSDOGE tokenomikę, poznaj cenę tokena SDOGEna żywo! Prognoza ceny SDOGE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SDOGE? Nasza strona z prognozami cen SDOGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SDOGE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.