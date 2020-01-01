Tokenomika DOGE on Solana (SDOGE)
Informacje o DOGE on Solana (SDOGE)
"Doge on Solana" brings the ultimate meme coin vibes to the Solana blockchain, where speed and low fees are king. We're talking lightning-fast transactions, almost zero gas, and all the chaotic, fun Doge energy you love—now supercharged on a next-gen platform. Forget the old Proof of Work grind; Solana’s where it's at. It’s Doge, but faster, smoother, and way more eco-friendly. The meme economy just leveled up, and "Doge on Solana" is here to take you for a wild ride. Get ready to YOLO with quicker payments, dApps, and all the degenerate glory, now on Solana!
Tokenomika i analiza cenowa DOGE on Solana (SDOGE)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOGE on Solana (SDOGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika DOGE on Solana (SDOGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki DOGE on Solana (SDOGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SDOGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SDOGE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSDOGE tokenomikę, poznaj cenę tokena SDOGEna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.