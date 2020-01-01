Poznaj tokenomikę Doge Mascot Shibu (SHIBU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHIBU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Doge Mascot Shibu (SHIBU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHIBU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Doge Mascot Shibu (SHIBU) / Tokenomika / Tokenomika Doge Mascot Shibu (SHIBU) Odkryj kluczowe informacje o Doge Mascot Shibu (SHIBU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Doge Mascot Shibu (SHIBU) This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has. Oficjalna strona internetowa: https://shibuonsol.net/ Kup SHIBU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Doge Mascot Shibu (SHIBU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Doge Mascot Shibu (SHIBU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 57.87K Całkowita podaż: $ 999.77M Podaż w obiegu: $ 999.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 57.87K Historyczne maksimum: $ 0.01318311 Historyczne minimum: $ 0.000057 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Doge Mascot Shibu (SHIBU) Tokenomika Doge Mascot Shibu (SHIBU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Doge Mascot Shibu (SHIBU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHIBU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHIBU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHIBU tokenomikę, poznaj cenę tokena SHIBUna żywo! Prognoza ceny SHIBU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHIBU? Nasza strona z prognozami cen SHIBU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHIBU już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.