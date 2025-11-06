GiełdaDEX+
Aktualna cena Doge Head Coin to 0.333996 USD. Śledź aktualizacje cen DHC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DHC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DHC

Informacje o cenie DHC

Czym jest DHC

Biała księga DHC

Oficjalna strona internetowa DHC

Tokenomika DHC

Prognoza cen DHC

Logo Doge Head Coin

Cena Doge Head Coin (DHC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DHC do USD:

$0.333996
+9.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Doge Head Coin (DHC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:21:02 (UTC+8)

Informacje o cenie Doge Head Coin (DHC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.290387
Minimum 24h
$ 0.347629
Maksimum 24h

$ 0.290387
$ 0.347629
$ 0.36447
$ 0.03381452
+0.90%

+9.81%

+3.25%

+3.25%

Aktualna cena Doge Head Coin (DHC) wynosi $0.333996. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DHC wahał się między $ 0.290387 a $ 0.347629, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DHC w historii to $ 0.36447, a najniższy to $ 0.03381452.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DHC zmieniły się o +0.90% w ciągu ostatniej godziny, o +9.81% w ciągu 24 godzin i o +3.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Doge Head Coin (DHC)

$ 3.36M
--
$ 3.36M
10.02M
10,023,217.11050142
Obecna kapitalizacja rynkowa Doge Head Coin wynosi $ 3.36M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DHC w obiegu wynosi 10.02M, przy całkowitej podaży 10023217.11050142. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.36M.

Historia ceny Doge Head Coin (DHC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Doge Head Coin do USD wyniosła $ +0.02983257.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Doge Head Coin do USD wyniosła $ +0.2747492845.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Doge Head Coin do USD wyniosła $ +1.2668748502.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Doge Head Coin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.02983257+9.81%
30 Dni$ +0.2747492845+82.26%
60 dni$ +1.2668748502+379.31%
90 dni$ 0--

Co to jest Doge Head Coin (DHC)

Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Doge Head Coin (DHC)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Doge Head Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Doge Head Coin (DHC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Doge Head Coin (DHC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Doge Head Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Doge Head Coin!

DHC na lokalne waluty

Tokenomika Doge Head Coin (DHC)

Zrozumienie tokenomiki Doge Head Coin (DHC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DHCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Doge Head Coin (DHC)

Jaka jest dziś wartość Doge Head Coin (DHC)?
Aktualna cena DHC w USD wynosi 0.333996USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DHC do USD?
Aktualna cena DHC w USD wynosi $ 0.333996. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Doge Head Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla DHC wynosi $ 3.36M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DHC w obiegu?
W obiegu DHC znajduje się 10.02M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DHC?
DHC osiąga ATH w wysokości 0.36447 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DHC?
DHC zaliczył cenę ATL w wysokości 0.03381452 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DHC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DHC wynosi -- USD.
Czy w tym roku DHC pójdzie wyżej?
DHC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DHC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:21:02 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

