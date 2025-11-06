Informacje o cenie Doge Head Coin (DHC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.290387 $ 0.290387 $ 0.290387 Minimum 24h $ 0.347629 $ 0.347629 $ 0.347629 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.290387$ 0.290387 $ 0.290387 Maksimum 24h $ 0.347629$ 0.347629 $ 0.347629 Historyczne maksimum $ 0.36447$ 0.36447 $ 0.36447 Najniższa cena $ 0.03381452$ 0.03381452 $ 0.03381452 Zmiana ceny (1H) +0.90% Zmiana ceny (1D) +9.81% Zmiana ceny (7D) +3.25% Zmiana ceny (7D) +3.25%

Aktualna cena Doge Head Coin (DHC) wynosi $0.333996. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DHC wahał się między $ 0.290387 a $ 0.347629, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DHC w historii to $ 0.36447, a najniższy to $ 0.03381452.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DHC zmieniły się o +0.90% w ciągu ostatniej godziny, o +9.81% w ciągu 24 godzin i o +3.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Doge Head Coin (DHC)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Podaż w obiegu 10.02M 10.02M 10.02M Całkowita podaż 10,023,217.11050142 10,023,217.11050142 10,023,217.11050142

Obecna kapitalizacja rynkowa Doge Head Coin wynosi $ 3.36M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DHC w obiegu wynosi 10.02M, przy całkowitej podaży 10023217.11050142. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.36M.