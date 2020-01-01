Poznaj tokenomikę Doge for President (VOTEDOGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VOTEDOGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Doge for President (VOTEDOGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VOTEDOGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Doge for President (VOTEDOGE) A meme project that plays on politics, and specifically the next US Election. A meme project that plays on politics, and specifically the next US Election. Oficjalna strona internetowa: https://www.votedoge.com/ Tokenomika i analiza cenowa Doge for President (VOTEDOGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Doge for President (VOTEDOGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.76K $ 11.76K $ 11.76K Całkowita podaż: $ 249.60M $ 249.60M $ 249.60M Podaż w obiegu: $ 249.60M $ 249.60M $ 249.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.76K $ 11.76K $ 11.76K Historyczne maksimum: $ 0.01065994 $ 0.01065994 $ 0.01065994 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Doge for President (VOTEDOGE) Tokenomika Doge for President (VOTEDOGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Doge for President (VOTEDOGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VOTEDOGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VOTEDOGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVOTEDOGE tokenomikę, poznaj cenę tokena VOTEDOGEna żywo! Prognoza ceny VOTEDOGE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VOTEDOGE? Nasza strona z prognozami cen VOTEDOGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VOTEDOGE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.