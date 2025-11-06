Informacje o cenie Doge Baby (DOGE BABY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.03449757 $ 0.03449757 $ 0.03449757 Minimum 24h $ 0.052985 $ 0.052985 $ 0.052985 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.03449757$ 0.03449757 $ 0.03449757 Maksimum 24h $ 0.052985$ 0.052985 $ 0.052985 Historyczne maksimum $ 25.64$ 25.64 $ 25.64 Najniższa cena $ 0.03141263$ 0.03141263 $ 0.03141263 Zmiana ceny (1H) -17.65% Zmiana ceny (1D) +17.83% Zmiana ceny (7D) +27.65% Zmiana ceny (7D) +27.65%

Aktualna cena Doge Baby (DOGE BABY) wynosi $0.04164615. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOGE BABY wahał się między $ 0.03449757 a $ 0.052985, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOGE BABY w historii to $ 25.64, a najniższy to $ 0.03141263.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOGE BABY zmieniły się o -17.65% w ciągu ostatniej godziny, o +17.83% w ciągu 24 godzin i o +27.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Doge Baby (DOGE BABY)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.29K$ 13.29K $ 13.29K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.29K$ 13.29K $ 13.29K Podaż w obiegu 300.00K 300.00K 300.00K Całkowita podaż 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Doge Baby wynosi $ 13.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOGE BABY w obiegu wynosi 300.00K, przy całkowitej podaży 300000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.29K.