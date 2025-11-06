Cena Doge Baby (DOGE BABY)
-17.65%
+17.83%
+27.65%
+27.65%
Aktualna cena Doge Baby (DOGE BABY) wynosi $0.04164615. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOGE BABY wahał się między $ 0.03449757 a $ 0.052985, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOGE BABY w historii to $ 25.64, a najniższy to $ 0.03141263.
Pod względem krótkoterminowych wyniki DOGE BABY zmieniły się o -17.65% w ciągu ostatniej godziny, o +17.83% w ciągu 24 godzin i o +27.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Doge Baby wynosi $ 13.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOGE BABY w obiegu wynosi 300.00K, przy całkowitej podaży 300000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.29K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Doge Baby do USD wyniosła $ +0.00630263.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Doge Baby do USD wyniosła $ -0.0409273832.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Doge Baby do USD wyniosła $ -0.0409445248.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Doge Baby do USD wyniosła $ -5.018272282741539.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +0.00630263
|+17.83%
|30 Dni
|$ -0.0409273832
|-98.27%
|60 dni
|$ -0.0409445248
|-98.31%
|90 dni
|$ -5.018272282741539
|-99.17%
The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!
MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!
Jaka będzie wartość Doge Baby (DOGE BABY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Doge Baby (DOGE BABY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Doge Baby.
Sprawdź teraz prognozę ceny Doge Baby!
Zrozumienie tokenomiki Doge Baby (DOGE BABY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DOGE BABYjuż teraz!
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku
Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu
Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu
Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut