Aktualna cena Doge Baby to 0.04164615 USD. Śledź aktualizacje cen DOGE BABY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DOGE BABY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DOGE BABY

Logo Doge Baby

Cena Doge Baby (DOGE BABY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DOGE BABY do USD:

$0.04429326
$0.04429326$0.04429326
+25.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Doge Baby (DOGE BABY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:20:53 (UTC+8)

Informacje o cenie Doge Baby (DOGE BABY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03449757
$ 0.03449757$ 0.03449757
Minimum 24h
$ 0.052985
$ 0.052985$ 0.052985
Maksimum 24h

$ 0.03449757
$ 0.03449757$ 0.03449757

$ 0.052985
$ 0.052985$ 0.052985

$ 25.64
$ 25.64$ 25.64

$ 0.03141263
$ 0.03141263$ 0.03141263

-17.65%

+17.83%

+27.65%

+27.65%

Aktualna cena Doge Baby (DOGE BABY) wynosi $0.04164615. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOGE BABY wahał się między $ 0.03449757 a $ 0.052985, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOGE BABY w historii to $ 25.64, a najniższy to $ 0.03141263.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOGE BABY zmieniły się o -17.65% w ciągu ostatniej godziny, o +17.83% w ciągu 24 godzin i o +27.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Doge Baby (DOGE BABY)

$ 13.29K
$ 13.29K$ 13.29K

--
----

$ 13.29K
$ 13.29K$ 13.29K

300.00K
300.00K 300.00K

300,000.0
300,000.0 300,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Doge Baby wynosi $ 13.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOGE BABY w obiegu wynosi 300.00K, przy całkowitej podaży 300000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.29K.

Historia ceny Doge Baby (DOGE BABY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Doge Baby do USD wyniosła $ +0.00630263.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Doge Baby do USD wyniosła $ -0.0409273832.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Doge Baby do USD wyniosła $ -0.0409445248.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Doge Baby do USD wyniosła $ -5.018272282741539.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00630263+17.83%
30 Dni$ -0.0409273832-98.27%
60 dni$ -0.0409445248-98.31%
90 dni$ -5.018272282741539-99.17%

Co to jest Doge Baby (DOGE BABY)

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Doge Baby (DOGE BABY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Doge Baby (w USD)

Jaka będzie wartość Doge Baby (DOGE BABY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Doge Baby (DOGE BABY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Doge Baby.

Sprawdź teraz prognozę ceny Doge Baby!

DOGE BABY na lokalne waluty

Tokenomika Doge Baby (DOGE BABY)

Zrozumienie tokenomiki Doge Baby (DOGE BABY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DOGE BABYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Doge Baby (DOGE BABY)

Jaka jest dziś wartość Doge Baby (DOGE BABY)?
Aktualna cena DOGE BABY w USD wynosi 0.04164615USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DOGE BABY do USD?
Aktualna cena DOGE BABY w USD wynosi $ 0.04164615. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Doge Baby?
Kapitalizacja rynkowa dla DOGE BABY wynosi $ 13.29K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DOGE BABY w obiegu?
W obiegu DOGE BABY znajduje się 300.00K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DOGE BABY?
DOGE BABY osiąga ATH w wysokości 25.64 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DOGE BABY?
DOGE BABY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.03141263 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DOGE BABY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DOGE BABY wynosi -- USD.
Czy w tym roku DOGE BABY pójdzie wyżej?
DOGE BABY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DOGE BABY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:20:53 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

