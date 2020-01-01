Tokenomika dog with egg on head (EGG)
Informacje o dog with egg on head (EGG)
A dog with an egg on his head, viral on TikTok, has captured the hearts of millions. The video, showcasing the adorable pup balancing an egg atop his head, quickly became a sensation, garnering thousands of views and quickly turning into a trend. The dog, with its irresistible charm and the perfect mix of cuteness and humor, has sparked a growing online community of fans. Viewers from all over the world share their own renditions of pets with eggs on their heads, creating a massive ripple effect across social media platforms.
The dog’s fame has led to a surge of creative content, from compilations of different dogs attempting the egg trick to memes and fan art dedicated to the viral star. It has become a symbol of lighthearted fun and joy, with the hashtag #EggHeadChallenge trending as more and more pet owners join in on the craze. The community continues to expand, making the dog with the egg an unforgettable TikTok phenomenon.
Tokenomika i analiza cenowa dog with egg on head (EGG)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla dog with egg on head (EGG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika dog with egg on head (EGG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki dog with egg on head (EGG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów EGG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów EGG.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszEGG tokenomikę, poznaj cenę tokena EGGna żywo!
Prognoza ceny EGG
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EGG? Nasza strona z prognozami cen EGG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.