Giełda MEXC / Cena krypto / Dog Wif Nunchucks (NINJA) / Tokenomika / Tokenomika Dog Wif Nunchucks (NINJA) Odkryj kluczowe informacje o Dog Wif Nunchucks (NINJA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dog Wif Nunchucks (NINJA) Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability. In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive. What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks. Oficjalna strona internetowa: https://www.dogwifnunchucks.com/ Kup NINJA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dog Wif Nunchucks (NINJA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dog Wif Nunchucks (NINJA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Historyczne maksimum: $ 0.04119071 $ 0.04119071 $ 0.04119071 Historyczne minimum: $ 0.00109144 $ 0.00109144 $ 0.00109144 Aktualna cena: $ 0.00109336 $ 0.00109336 $ 0.00109336 Dowiedz się więcej o cenie Dog Wif Nunchucks (NINJA) Tokenomika Dog Wif Nunchucks (NINJA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dog Wif Nunchucks (NINJA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NINJA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NINJA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNINJA tokenomikę, poznaj cenę tokena NINJAna żywo! Prognoza ceny NINJA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NINJA? Nasza strona z prognozami cen NINJA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NINJA już teraz! 