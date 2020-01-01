Poznaj tokenomikę Dog Stolen From Tesla (LEMON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LEMON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dog Stolen From Tesla (LEMON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LEMON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Dog Stolen From Tesla (LEMON) Odkryj kluczowe informacje o Dog Stolen From Tesla (LEMON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dog Stolen From Tesla (LEMON) The owners of an 11-year-old Yorkie want their dog back after he was stolen from a Tesla nearly two weeks ago from a parking lot in the City of Industry. Lemon has long golden hair on his head, short hair on his body and is nearly toothless because of his age. The pup's owners are offering $2,000 for his safe return. The dog was nabbed from the back of the Tesla as it was in 'dog mode,' on April 19 at the Plaza at Puente Hills. Tesla footage partially caught the suspect, described as a man wearing a gray sweater, a beanie and gloves, according to the Los Angeles Sheriff's Department. Oficjalna strona internetowa: https://lemon-dog.vercel.app/ Tokenomika i analiza cenowa Dog Stolen From Tesla (LEMON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dog Stolen From Tesla (LEMON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 126.50K Całkowita podaż: $ 999.91M Podaż w obiegu: $ 999.91M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 126.50K Historyczne maksimum: $ 0.00376636 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00012639 Tokenomika Dog Stolen From Tesla (LEMON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dog Stolen From Tesla (LEMON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LEMON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LEMON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.