Poznaj tokenomikę Dog Picasso (MONKEY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MONKEY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dog Picasso (MONKEY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MONKEY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Dog Picasso (MONKEY) / Tokenomika / Tokenomika Dog Picasso (MONKEY) Odkryj kluczowe informacje o Dog Picasso (MONKEY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dog Picasso (MONKEY) $MONKEY token is a unique and exciting cryptocurrency that represents a community-driven project inspired by the popular MONKEY SNS platform, which showcases a clever dog, often depicted holding a brush in its mouth and creating artwork. This token was launched through the innovative PumpFun platform, and is specifically designed to bring together dog lovers, art enthusiasts, and cryptocurrency supporters. MONKEY is more than just a token; it represents a brand with a fun and creative narrative, merging the world of NFTs, social media, and digital art. The project is led by its owner, Omar, who has been actively involved in promoting the token and expanding its reach within the community. As an engaging and community-focused initiative, $MONKEY aims to build a strong ecosystem for holders, where art and creativity are celebrated alongside cryptocurrency innovation $MONKEY token is a unique and exciting cryptocurrency that represents a community-driven project inspired by the popular MONKEY SNS platform, which showcases a clever dog, often depicted holding a brush in its mouth and creating artwork. This token was launched through the innovative PumpFun platform, and is specifically designed to bring together dog lovers, art enthusiasts, and cryptocurrency supporters. MONKEY is more than just a token; it represents a brand with a fun and creative narrative, merging the world of NFTs, social media, and digital art. The project is led by its owner, Omar, who has been actively involved in promoting the token and expanding its reach within the community. As an engaging and community-focused initiative, $MONKEY aims to build a strong ecosystem for holders, where art and creativity are celebrated alongside cryptocurrency innovation Oficjalna strona internetowa: https://monkey-coin.com/ Kup MONKEY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dog Picasso (MONKEY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dog Picasso (MONKEY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.87K $ 11.87K $ 11.87K Całkowita podaż: $ 991.98M $ 991.98M $ 991.98M Podaż w obiegu: $ 991.98M $ 991.98M $ 991.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.87K $ 11.87K $ 11.87K Historyczne maksimum: $ 0.00181911 $ 0.00181911 $ 0.00181911 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Dog Picasso (MONKEY) Tokenomika Dog Picasso (MONKEY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dog Picasso (MONKEY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MONKEY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MONKEY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMONKEY tokenomikę, poznaj cenę tokena MONKEYna żywo! Prognoza ceny MONKEY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MONKEY? Nasza strona z prognozami cen MONKEY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MONKEY już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.