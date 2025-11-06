GiełdaDEX+
Aktualna cena Dog In Vest to 0.00003478 USD. Śledź aktualizacje cen INVEST do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe INVEST łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o INVEST

Informacje o cenie INVEST

Czym jest INVEST

Oficjalna strona internetowa INVEST

Tokenomika INVEST

Prognoza cen INVEST

Cena Dog In Vest (INVEST)

Nienotowany

Aktualna cena 1 INVEST do USD:

--
----
+4.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Dog In Vest (INVEST) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:11:24 (UTC+8)

Informacje o cenie Dog In Vest (INVEST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00003241
$ 0.00003241$ 0.00003241
Minimum 24h
$ 0.0000358
$ 0.0000358$ 0.0000358
Maksimum 24h

$ 0.00003241
$ 0.00003241$ 0.00003241

$ 0.0000358
$ 0.0000358$ 0.0000358

$ 0.0053796
$ 0.0053796$ 0.0053796

$ 0.00003122
$ 0.00003122$ 0.00003122

-0.14%

+4.51%

-23.70%

-23.70%

Aktualna cena Dog In Vest (INVEST) wynosi $0.00003478. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs INVEST wahał się między $ 0.00003241 a $ 0.0000358, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs INVEST w historii to $ 0.0053796, a najniższy to $ 0.00003122.

Pod względem krótkoterminowych wyniki INVEST zmieniły się o -0.14% w ciągu ostatniej godziny, o +4.51% w ciągu 24 godzin i o -23.70% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dog In Vest (INVEST)

$ 35.01K
$ 35.01K$ 35.01K

--
----

$ 35.01K
$ 35.01K$ 35.01K

999.81M
999.81M 999.81M

999,810,996.181804
999,810,996.181804 999,810,996.181804

Obecna kapitalizacja rynkowa Dog In Vest wynosi $ 35.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż INVEST w obiegu wynosi 999.81M, przy całkowitej podaży 999810996.181804. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 35.01K.

Historia ceny Dog In Vest (INVEST) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Dog In Vest do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Dog In Vest do USD wyniosła $ -0.0000210278.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Dog In Vest do USD wyniosła $ -0.0000241589.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Dog In Vest do USD wyniosła $ -0.00020899605827047535.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.51%
30 Dni$ -0.0000210278-60.45%
60 dni$ -0.0000241589-69.46%
90 dni$ -0.00020899605827047535-85.73%

Co to jest Dog In Vest (INVEST)

Dog in vest. invest

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Dog In Vest (INVEST)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Dog In Vest (w USD)

Jaka będzie wartość Dog In Vest (INVEST) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dog In Vest (INVEST) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dog In Vest.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dog In Vest!

INVEST na lokalne waluty

Tokenomika Dog In Vest (INVEST)

Zrozumienie tokenomiki Dog In Vest (INVEST) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena INVESTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Dog In Vest (INVEST)

Jaka jest dziś wartość Dog In Vest (INVEST)?
Aktualna cena INVEST w USD wynosi 0.00003478USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena INVEST do USD?
Aktualna cena INVEST w USD wynosi $ 0.00003478. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dog In Vest?
Kapitalizacja rynkowa dla INVEST wynosi $ 35.01K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż INVEST w obiegu?
W obiegu INVEST znajduje się 999.81M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) INVEST?
INVEST osiąga ATH w wysokości 0.0053796 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla INVEST?
INVEST zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00003122 USD.
Jaki jest wolumen obrotu INVEST?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla INVEST wynosi -- USD.
Czy w tym roku INVEST pójdzie wyżej?
INVEST może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny INVEST, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:11:24 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Dog In Vest (INVEST)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

