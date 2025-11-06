Informacje o cenie Dog In Vest (INVEST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00003241 $ 0.00003241 $ 0.00003241 Minimum 24h $ 0.0000358 $ 0.0000358 $ 0.0000358 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00003241$ 0.00003241 $ 0.00003241 Maksimum 24h $ 0.0000358$ 0.0000358 $ 0.0000358 Historyczne maksimum $ 0.0053796$ 0.0053796 $ 0.0053796 Najniższa cena $ 0.00003122$ 0.00003122 $ 0.00003122 Zmiana ceny (1H) -0.14% Zmiana ceny (1D) +4.51% Zmiana ceny (7D) -23.70% Zmiana ceny (7D) -23.70%

Aktualna cena Dog In Vest (INVEST) wynosi $0.00003478. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs INVEST wahał się między $ 0.00003241 a $ 0.0000358, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs INVEST w historii to $ 0.0053796, a najniższy to $ 0.00003122.

Pod względem krótkoterminowych wyniki INVEST zmieniły się o -0.14% w ciągu ostatniej godziny, o +4.51% w ciągu 24 godzin i o -23.70% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dog In Vest (INVEST)

Kapitalizacja rynkowa $ 35.01K$ 35.01K $ 35.01K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 35.01K$ 35.01K $ 35.01K Podaż w obiegu 999.81M 999.81M 999.81M Całkowita podaż 999,810,996.181804 999,810,996.181804 999,810,996.181804

Obecna kapitalizacja rynkowa Dog In Vest wynosi $ 35.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż INVEST w obiegu wynosi 999.81M, przy całkowitej podaży 999810996.181804. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 35.01K.