Giełda MEXC / Cena krypto / Dog Emoji On Solana (🐕) / Tokenomika / Tokenomika Dog Emoji On Solana (🐕) Odkryj kluczowe informacje o Dog Emoji On Solana (🐕), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dog Emoji On Solana (🐕) Dog Emoji (🐕) is a community-driven dog-based memecoin on the Solana blockchain. Dog Emoji (🐕) was launched on October 28th, 2024 by an anonymous party, and has since been taken over and driven by the community. The Dog Emoji (🐕) community incorporates the emoji into memes as the core subject of content, as well as incorporating it into phrases such as "I've got that 🐕 in me," and spamming the emoji en masse in threads on social media. Oficjalna strona internetowa: https://dogemojicoin.com/ Kup 🐕 teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dog Emoji On Solana (🐕) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dog Emoji On Solana (🐕), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 165.55K $ 165.55K $ 165.55K Całkowita podaż: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Podaż w obiegu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 165.55K $ 165.55K $ 165.55K Historyczne maksimum: $ 0.01392429 $ 0.01392429 $ 0.01392429 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00016558 $ 0.00016558 $ 0.00016558 Dowiedz się więcej o cenie Dog Emoji On Solana (🐕) Tokenomika Dog Emoji On Solana (🐕): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dog Emoji On Solana (🐕) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 🐕, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 🐕. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz🐕 tokenomikę, poznaj cenę tokena 🐕na żywo! Prognoza ceny 🐕 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 🐕? Nasza strona z prognozami cen 🐕 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena 🐕 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.