Informacje o Ditto Staked Aptos (STAPT) Ditto is the premier liquid staking protocol on Aptos. We aim to create the safest and most robust liquid staking derivative for Aptos that is richly integrated and positioned as the base token on Aptos DeFi. Holding Ditto staked Aptos is like holding Aptos but better — users will be able to use their stAPT across the Aptos DeFi ecosystem while earning yield and securing the network. Users will be able to stake Aptos (APT) with us to receive stAPT — Ditto staked Aptos. With that stAPT, users will then be able to participate in the Aptos DeFi ecosystem, all the while earning yield and securing the network with zero overhead. We intend to make stAPT a key primitive on Aptos, by creating an ecosystem around liquid staking and forming rich integrations we can move towards a world where stAPT is a predominant token not only for yield but for utility too. Users will be easily able to move between stAPT and APT with minimal friction through both swaps on dexes and via staking / unstaking. With all this in place, we believe that holding stAPT will be strictly better than holding APT in the majority of cases for both users and the network. Oficjalna strona internetowa: https://www.dittofinance.io/ Tokenomika i analiza cenowa Ditto Staked Aptos (STAPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ditto Staked Aptos (STAPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 225.05K $ 225.05K $ 225.05K Całkowita podaż: $ 49.29K $ 49.29K $ 49.29K Podaż w obiegu: $ 49.29K $ 49.29K $ 49.29K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 225.05K $ 225.05K $ 225.05K Historyczne maksimum: $ 18.76 $ 18.76 $ 18.76 Historyczne minimum: $ 2.79 $ 2.79 $ 2.79 Aktualna cena: $ 4.57 $ 4.57 $ 4.57 Dowiedz się więcej o cenie Ditto Staked Aptos (STAPT) Tokenomika Ditto Staked Aptos (STAPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ditto Staked Aptos (STAPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STAPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STAPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTAPT tokenomikę, poznaj cenę tokena STAPTna żywo! Prognoza ceny STAPT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STAPT? Nasza strona z prognozami cen STAPT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STAPT już teraz! 