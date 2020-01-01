Poznaj tokenomikę DISCO Chicken (DISCO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DISCO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DISCO Chicken (DISCO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DISCO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DISCO Chicken (DISCO) / Tokenomika / Tokenomika DISCO Chicken (DISCO) Odkryj kluczowe informacje o DISCO Chicken (DISCO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DISCO Chicken (DISCO) Disco is a chicken who is famous on social media with millions of followers. Disco will keep on dancing' to the beat; eat, sleep, disco, repeat. We plan to bring disco to great levels by utilizing the platform we have built for this coin to continuously bring awareness but all a different prospective to the meme community by building a meme project off a well know social media page we have the upper hand by allowing our pre build history on socials to show our establishment for a long term project to STAY. Oficjalna strona internetowa: https://www.discochicken.co Tokenomika i analiza cenowa DISCO Chicken (DISCO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DISCO Chicken (DISCO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.91K Całkowita podaż: $ 999.97M Podaż w obiegu: $ 999.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.91K Historyczne maksimum: $ 0.00211762 Historyczne minimum: $ 0.00001201 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika DISCO Chicken (DISCO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DISCO Chicken (DISCO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DISCO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DISCO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.