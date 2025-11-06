Informacje o cenie Disco By Matt Furie (DISCO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.0012541 $ 0.0012541 $ 0.0012541 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.0012541$ 0.0012541 $ 0.0012541 Historyczne maksimum $ 0.00306541$ 0.00306541 $ 0.00306541 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -4.66% Zmiana ceny (1D) +37.02% Zmiana ceny (7D) +0.58% Zmiana ceny (7D) +0.58%

Aktualna cena Disco By Matt Furie (DISCO) wynosi $0.00115461. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DISCO wahał się między $ 0 a $ 0.0012541, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DISCO w historii to $ 0.00306541, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DISCO zmieniły się o -4.66% w ciągu ostatniej godziny, o +37.02% w ciągu 24 godzin i o +0.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Disco By Matt Furie (DISCO)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Disco By Matt Furie wynosi $ 1.15M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DISCO w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.15M.