GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Disco By Matt Furie to 0.00115461 USD. Śledź aktualizacje cen DISCO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DISCO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Disco By Matt Furie to 0.00115461 USD. Śledź aktualizacje cen DISCO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DISCO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DISCO

Informacje o cenie DISCO

Czym jest DISCO

Oficjalna strona internetowa DISCO

Tokenomika DISCO

Prognoza cen DISCO

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Disco By Matt Furie

Cena Disco By Matt Furie (DISCO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DISCO do USD:

$0.00115386
$0.00115386$0.00115386
+36.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Disco By Matt Furie (DISCO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:20:31 (UTC+8)

Informacje o cenie Disco By Matt Furie (DISCO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0.0012541
$ 0.0012541$ 0.0012541
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0012541
$ 0.0012541$ 0.0012541

$ 0.00306541
$ 0.00306541$ 0.00306541

$ 0
$ 0$ 0

-4.66%

+37.02%

+0.58%

+0.58%

Aktualna cena Disco By Matt Furie (DISCO) wynosi $0.00115461. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DISCO wahał się między $ 0 a $ 0.0012541, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DISCO w historii to $ 0.00306541, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DISCO zmieniły się o -4.66% w ciągu ostatniej godziny, o +37.02% w ciągu 24 godzin i o +0.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Disco By Matt Furie (DISCO)

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

--
----

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Disco By Matt Furie wynosi $ 1.15M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DISCO w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.15M.

Historia ceny Disco By Matt Furie (DISCO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Disco By Matt Furie do USD wyniosła $ +0.00031198.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Disco By Matt Furie do USD wyniosła $ +0.0013627036.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Disco By Matt Furie do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Disco By Matt Furie do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00031198+37.02%
30 Dni$ +0.0013627036+118.02%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Disco By Matt Furie (DISCO)

A memecoin on Ethereum inspired by Matt Furie the cultural theme of “The Last Dance.”

Disco (DISCO) is a community-driven cryptocurrency launched on the Ethereum blockchain. The project originates from Matt Furie, the artist known for his role in shaping internet meme culture. DISCO takes inspiration from “The Last Dance,” a narrative uniting the memeverse and online communities through shared cultural references.

Positioned as a digital collectible within Ethereum’s ecosystem, DISCO reflects the intersection of art, culture, and blockchain participation, encouraging engagement among collectors and community members.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Disco By Matt Furie (DISCO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Disco By Matt Furie (w USD)

Jaka będzie wartość Disco By Matt Furie (DISCO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Disco By Matt Furie (DISCO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Disco By Matt Furie.

Sprawdź teraz prognozę ceny Disco By Matt Furie!

DISCO na lokalne waluty

Tokenomika Disco By Matt Furie (DISCO)

Zrozumienie tokenomiki Disco By Matt Furie (DISCO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DISCOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Disco By Matt Furie (DISCO)

Jaka jest dziś wartość Disco By Matt Furie (DISCO)?
Aktualna cena DISCO w USD wynosi 0.00115461USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DISCO do USD?
Aktualna cena DISCO w USD wynosi $ 0.00115461. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Disco By Matt Furie?
Kapitalizacja rynkowa dla DISCO wynosi $ 1.15M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DISCO w obiegu?
W obiegu DISCO znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DISCO?
DISCO osiąga ATH w wysokości 0.00306541 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DISCO?
DISCO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DISCO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DISCO wynosi -- USD.
Czy w tym roku DISCO pójdzie wyżej?
DISCO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DISCO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:20:31 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Disco By Matt Furie (DISCO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,804.85
$103,804.85$103,804.85

+0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,447.57
$3,447.57$3,447.57

+1.44%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.61
$162.61$162.61

+1.30%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,804.85
$103,804.85$103,804.85

+0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,447.57
$3,447.57$3,447.57

+1.44%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3741
$2.3741$2.3741

+4.29%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.61
$162.61$162.61

+1.30%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1391
$1.1391$1.1391

+4.96%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03575
$0.03575$0.03575

+43.00%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00412
$0.00412$0.00412

-45.06%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010686
$0.000010686$0.000010686

+465.99%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2131
$0.2131$0.2131

+326.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4853
$1.4853$1.4853

+83.09%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01886
$0.01886$0.01886

+50.88%