Co to jest Dino Poker (RAWR)

Dino Poker is an ERC404 launched by the Based OnChain DInos team. It centers around the Dinos and a game of poker. Using the instant burn and remint features of ERC404 players can trade their playing cards for a better suit. A Poker dapp is currently in development to give daily prizes to holders with certain cards.

Zasoby dla Dino Poker (RAWR) Biała księga Oficjalna strona internetowa