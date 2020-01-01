Poznaj tokenomikę Digital TreaZure (Z) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena Z, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Digital TreaZure (Z) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena Z, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Digital TreaZure (Z) Odkryj kluczowe informacje o Digital TreaZure (Z), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Digital TreaZure (Z) Discover Digital TreaZure: Transforming Marketing into a Global Adventure! Unleash rewards, exclusive offers, and immersive experiences worldwide. Unlock your potential with our innovative app, featuring cutting-edge technology and personalized strategies. The world's first real-life scavenger hunt app for the marketing industry. Earn rewards, exclusive offers, and discounts worldwide while experiencing immersive, interactive adventures. Say goodbye to traditional marketing fatigue and hello to a revolutionary approach that combines digital interactivity with real-world exploration. Unlock possibilities with our flagship app, backed by cutting-edge technology and patent-pending software, offering transparency and tailored strategies for businesses. Oficjalna strona internetowa: https://digitaltreazure.com/ Tokenomika i analiza cenowa Digital TreaZure (Z) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Digital TreaZure (Z), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.38K Całkowita podaż: $ 749.97M Podaż w obiegu: $ 749.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.38K Historyczne maksimum: $ 0.00126611 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Digital TreaZure (Z): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Digital TreaZure (Z) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów Z, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów Z. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.