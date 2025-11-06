Informacje o cenie Digital Oil Memecoin (OIL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00353663$ 0.00353663 $ 0.00353663 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.60% Zmiana ceny (1D) +0.76% Zmiana ceny (7D) -30.67% Zmiana ceny (7D) -30.67%

Aktualna cena Digital Oil Memecoin (OIL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OIL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OIL w historii to $ 0.00353663, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OIL zmieniły się o -0.60% w ciągu ostatniej godziny, o +0.76% w ciągu 24 godzin i o -30.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Digital Oil Memecoin (OIL)

Kapitalizacja rynkowa $ 106.72K$ 106.72K $ 106.72K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 106.72K$ 106.72K $ 106.72K Podaż w obiegu 998.29M 998.29M 998.29M Całkowita podaż 998,286,439.233291 998,286,439.233291 998,286,439.233291

Obecna kapitalizacja rynkowa Digital Oil Memecoin wynosi $ 106.72K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OIL w obiegu wynosi 998.29M, przy całkowitej podaży 998286439.233291. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 106.72K.