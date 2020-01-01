Tokenomika Digital Fitness (DEFIT)

Odkryj kluczowe informacje o Digital Fitness (DEFIT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Digital Fitness (DEFIT)

Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon

Oficjalna strona internetowa:
https://defit.com/
Biała księga:
https://whitepaper.defit.io/

Tokenomika i analiza cenowa Digital Fitness (DEFIT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Digital Fitness (DEFIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 2.15M
$ 2.15M
Całkowita podaż:
$ 50.00M
$ 50.00M
Podaż w obiegu:
$ 31.37M
$ 31.37M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 3.42M
$ 3.42M
Historyczne maksimum:
$ 1.28
$ 1.28
Historyczne minimum:
$ 0.0138919
$ 0.0138919
Aktualna cena:
$ 0.068432
$ 0.068432

Tokenomika Digital Fitness (DEFIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Digital Fitness (DEFIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów DEFIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEFIT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszDEFIT tokenomikę, poznaj cenę tokena DEFITna żywo!

Prognoza ceny DEFIT

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEFIT? Nasza strona z prognozami cen DEFIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

