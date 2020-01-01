Poznaj tokenomikę Digital Fitness (DEFIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEFIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Digital Fitness (DEFIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEFIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Digital Fitness (DEFIT) / Tokenomika / Tokenomika Digital Fitness (DEFIT) Odkryj kluczowe informacje o Digital Fitness (DEFIT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Digital Fitness (DEFIT) Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon Oficjalna strona internetowa: https://defit.com/ Biała księga: https://whitepaper.defit.io/ Tokenomika i analiza cenowa Digital Fitness (DEFIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Digital Fitness (DEFIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.15M Całkowita podaż: $ 50.00M Podaż w obiegu: $ 31.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.42M Historyczne maksimum: $ 1.28 Historyczne minimum: $ 0.0138919 Aktualna cena: $ 0.068432 Tokenomika Digital Fitness (DEFIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Digital Fitness (DEFIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEFIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEFIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.