Giełda MEXC / Cena krypto / DIGGER AI (DIGGAI) / Tokenomika / Tokenomika DIGGER AI (DIGGAI) Odkryj kluczowe informacje o DIGGER AI (DIGGAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DIGGER AI (DIGGAI) DIGGER AI is an ecosystem of multiple bots designed to assist investors in their research and decision-making processes. This comprehensive suite of tools provides users with valuable insights, including real-time data and actionable analytics. One of the key components of the ecosystem is our detection bot, which specializes in identifying promising tokens early. DIGGER AI aims to streamline investment strategies and empower users with advanced AI-driven tools, fostering smarter and more informed trading decisions. Oficjalna strona internetowa: https://diggerai.io/ Biała księga: https://digger-ai.gitbook.io/digger-ai Kup DIGGAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa DIGGER AI (DIGGAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DIGGER AI (DIGGAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.96K $ 9.96K $ 9.96K Całkowita podaż: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Podaż w obiegu: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.96K $ 9.96K $ 9.96K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie DIGGER AI (DIGGAI) Tokenomika DIGGER AI (DIGGAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DIGGER AI (DIGGAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DIGGAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DIGGAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDIGGAI tokenomikę, poznaj cenę tokena DIGGAIna żywo! Prognoza ceny DIGGAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DIGGAI? Nasza strona z prognozami cen DIGGAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DIGGAI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.