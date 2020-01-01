Poznaj tokenomikę DiamondShell (DSHELL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DSHELL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DiamondShell (DSHELL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DSHELL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DiamondShell (DSHELL) / Tokenomika / Tokenomika DiamondShell (DSHELL) Odkryj kluczowe informacje o DiamondShell (DSHELL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DiamondShell (DSHELL) DiamondShell is an RWA investment platform with its own native token #DShell. In a few words, it is a new-age protocol that allows you to make direct short-term (2-24 weeks) investments in real-world trade deals and receive a share of the profits (Trade Financing). For a long time, the worlds of crypto and the real sector did not intersect and existed independently of each other. DiamondShell is here to establish the much needed connection between the two. The platform attracts crypto capital to finance real-world deals. Our focus is on purchase and sales international transactions (import and export). Operations of this kind are highly profitable and inaccessible to ordinary investors unless they establish a company, obtain a license, arrange logistics, and undergo other complex processes. Our goal is to let investors earn more than they could by staking or performing similar activities. We strive to give them the opportunity to profit from actual deals with physical goods by providing capital to scheduled transactions (trade finance). Oficjalna strona internetowa: https://diamondshell.finance/ Biała księga: https://docs.diamondshell.finance Kup DSHELL teraz! Tokenomika i analiza cenowa DiamondShell (DSHELL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DiamondShell (DSHELL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.82K $ 11.82K $ 11.82K Całkowita podaż: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 550.00K $ 550.00K $ 550.00K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.49K $ 21.49K $ 21.49K Historyczne maksimum: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Historyczne minimum: $ 0.01350254 $ 0.01350254 $ 0.01350254 Aktualna cena: $ 0.02148896 $ 0.02148896 $ 0.02148896 Dowiedz się więcej o cenie DiamondShell (DSHELL) Tokenomika DiamondShell (DSHELL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DiamondShell (DSHELL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DSHELL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DSHELL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDSHELL tokenomikę, poznaj cenę tokena DSHELLna żywo! Prognoza ceny DSHELL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DSHELL? Nasza strona z prognozami cen DSHELL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DSHELL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.