Tokenomika dHEDGE DAO (DHT) Odkryj kluczowe informacje o dHEDGE DAO (DHT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o dHEDGE DAO (DHT) Oficjalna strona internetowa: https://www.dhedge.org/ Tokenomika i analiza cenowa dHEDGE DAO (DHT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla dHEDGE DAO (DHT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.65M Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 54.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.91M Historyczne maksimum: $ 5.52 Historyczne minimum: $ 0.056091 Aktualna cena: $ 0.159292 Tokenomika dHEDGE DAO (DHT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki dHEDGE DAO (DHT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DHT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DHT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDHT tokenomikę, poznaj cenę tokena DHTna żywo! Prognoza ceny DHT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DHT? Nasza strona z prognozami cen DHT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DHT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.