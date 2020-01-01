Poznaj tokenomikę DFX Finance (DFX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DFX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DFX Finance (DFX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DFX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o DFX Finance (DFX) DFX Finance is a decentralized foreign exchange protocol optimized for trading fiat-backed foreign stablecoins, (CADC, EURS, XSGD, etc.) using real-world FX prices. You can safely earn yield or use the DFX platform and contracts to provide true financial localization for the customers of your global business. A decentralized protocol where users can efficiently exchange stablecoins pegged to various foreign currencies isn't only important, but necessary. DFX Finance is that protocol for the exchange of foreign stablecoins. DFX's algorithm dynamically adjusts by using real world FX price feeds from ChainLink to ensure that you get the best rates. Working with stablecoin issuers in foreign countries and their local on-ramps will be necessary to onboard the masses into DeFi. DFX aims to create partnerships with stablecoin issuers around the world and help them bootstrap the usage of their tokens to the world. DFX Finance will bring foreign exchange of currencies on-chain and enable millions of users to get the best exchange rates possible. Contact us today or check the links below to get started. Official Website - https://dfx.finance/ Official dapp - https://app.dfx.finance/ DFX Docs - https://docs.dfx.finance/ Tokenomika i analiza cenowa DFX Finance (DFX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DFX Finance (DFX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 755.39K $ 755.39K $ 755.39K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 43.58M $ 43.58M $ 43.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Historyczne maksimum: $ 24.87 $ 24.87 $ 24.87 Historyczne minimum: $ 0.00102644 $ 0.00102644 $ 0.00102644 Aktualna cena: $ 0.01733343 $ 0.01733343 $ 0.01733343 Dowiedz się więcej o cenie DFX Finance (DFX) Tokenomika DFX Finance (DFX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DFX Finance (DFX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DFX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DFX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.