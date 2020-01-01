Poznaj tokenomikę DFV (DFV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DFV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DFV (DFV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DFV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika DFV (DFV) Odkryj kluczowe informacje o DFV (DFV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DFV (DFV) JOIN A TRUE MOVEMENT DeepFuckingValue, also known as Roaring Kitty, stands as a symbol for retail investors who are fed up with being exploited by major financial players at every turn. This movement represents a collective frustration and a desire for change, where ordinary investors band together to challenge the status quo and reclaim their financial autonomy. By joining this movement, you become part of a significant shift towards financial freedom. It's not just about investing; it's about standing up against the inequities of the financial system and advocating for a fairer, more inclusive market where retail investors have a voice and power. Be part of this revolutionary change and help pave the way for a future where financial opportunities are accessible to all. Oficjalna strona internetowa: https://deepfuckingvaluesol.xyz/ Kup DFV teraz! Tokenomika i analiza cenowa DFV (DFV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DFV (DFV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 837.54M $ 837.54M $ 837.54M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 69.59K $ 69.59K $ 69.59K Historyczne maksimum: $ 0.00378223 $ 0.00378223 $ 0.00378223 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie DFV (DFV) Tokenomika DFV (DFV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DFV (DFV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DFV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DFV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDFV tokenomikę, poznaj cenę tokena DFVna żywo! Prognoza ceny DFV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DFV? Nasza strona z prognozami cen DFV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DFV już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.