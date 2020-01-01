Poznaj tokenomikę dextoro (DTR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DTR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę dextoro (DTR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DTR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / dextoro (DTR) / Tokenomika / Tokenomika dextoro (DTR) Odkryj kluczowe informacje o dextoro (DTR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o dextoro (DTR) The Power Behind dextoro - The next-generation Solana memecoin trading app, designed for everyone. $DTR is the utility and reward token that fuels the dextoro ecosystem - offering real, automated benefits to every trader, contributor, and believer. No staking, no games. Just hold and earn. $DTR isn't just another reward token; it's a core layer of the dextoro app, built to align with the people who use it. Oficjalna strona internetowa: https://www.dextoro.com/ Biała księga: https://www.dextoro.com/dtr Kup DTR teraz! Tokenomika i analiza cenowa dextoro (DTR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla dextoro (DTR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 164.99K Całkowita podaż: $ 998.12M Podaż w obiegu: $ 998.12M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 164.99K Historyczne maksimum: $ 0.00895442 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00016506 Dowiedz się więcej o cenie dextoro (DTR) Tokenomika dextoro (DTR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki dextoro (DTR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DTR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DTR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDTR tokenomikę, poznaj cenę tokena DTRna żywo! Prognoza ceny DTR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DTR? Nasza strona z prognozami cen DTR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DTR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.