Poznaj tokenomikę Dexsport (DESU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DESU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dexsport (DESU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DESU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Dexsport (DESU) / Tokenomika / Tokenomika Dexsport (DESU) Odkryj kluczowe informacje o Dexsport (DESU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dexsport (DESU) Dexsport is an innovative project that changes the way users think about betting. The platform is a DeFi prediction platform that includes: sports betting, prediction market, P2P prediction on cryptocurrency rates, and NFT collecting. Dexsport is an innovative project that changes the way users think about betting. The platform is a DeFi prediction platform that includes: sports betting, prediction market, P2P prediction on cryptocurrency rates, and NFT collecting. Oficjalna strona internetowa: https://dexsport.io/ Kup DESU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dexsport (DESU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dexsport (DESU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M Całkowita podaż: $ 675.00M $ 675.00M $ 675.00M Podaż w obiegu: $ 195.63M $ 195.63M $ 195.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.67M $ 10.67M $ 10.67M Historyczne maksimum: $ 0.349288 $ 0.349288 $ 0.349288 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.01580541 $ 0.01580541 $ 0.01580541 Dowiedz się więcej o cenie Dexsport (DESU) Tokenomika Dexsport (DESU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dexsport (DESU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DESU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DESU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDESU tokenomikę, poznaj cenę tokena DESUna żywo! Prognoza ceny DESU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DESU? Nasza strona z prognozami cen DESU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DESU już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.