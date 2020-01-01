Poznaj tokenomikę dexSHARE (DEXSHARE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEXSHARE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę dexSHARE (DEXSHARE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEXSHARE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / dexSHARE (DEXSHARE) / Tokenomika / Tokenomika dexSHARE (DEXSHARE) Odkryj kluczowe informacje o dexSHARE (DEXSHARE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o dexSHARE (DEXSHARE) dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol. Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model. Oficjalna strona internetowa: https://www.dexfinance.com/ Biała księga: https://www.dexfinance.com/documentation/ Kup DEXSHARE teraz! Tokenomika i analiza cenowa dexSHARE (DEXSHARE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla dexSHARE (DEXSHARE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 698.80 $ 698.80 $ 698.80 Całkowita podaż: $ 67.16K $ 67.16K $ 67.16K Podaż w obiegu: $ 19.61K $ 19.61K $ 19.61K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.39K $ 2.39K $ 2.39K Historyczne maksimum: $ 414.96 $ 414.96 $ 414.96 Historyczne minimum: $ 0.00209527 $ 0.00209527 $ 0.00209527 Aktualna cena: $ 0.03546691 $ 0.03546691 $ 0.03546691 Dowiedz się więcej o cenie dexSHARE (DEXSHARE) Tokenomika dexSHARE (DEXSHARE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki dexSHARE (DEXSHARE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEXSHARE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEXSHARE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEXSHARE tokenomikę, poznaj cenę tokena DEXSHAREna żywo! Prognoza ceny DEXSHARE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEXSHARE? Nasza strona z prognozami cen DEXSHARE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 