Giełda MEXC / Cena krypto / DexQuark (QRK) / Tokenomika / Tokenomika DexQuark (QRK) Odkryj kluczowe informacje o DexQuark (QRK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o DexQuark (QRK) DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism. We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary. The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question. Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots. Oficjalna strona internetowa: https://dexquark.io Biała księga: http://docsend.com/v/qnr3h/dexquark-pitchdeck Tokenomika i analiza cenowa DexQuark (QRK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DexQuark (QRK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.25K Całkowita podaż: $ 895.67M Podaż w obiegu: $ 895.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.25K Historyczne maksimum: $ 0.00107475 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika DexQuark (QRK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DexQuark (QRK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QRK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QRK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.