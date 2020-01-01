Poznaj tokenomikę dexie bucks (DBX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DBX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę dexie bucks (DBX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DBX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / dexie bucks (DBX) / Tokenomika / Tokenomika dexie bucks (DBX) Odkryj kluczowe informacje o dexie bucks (DBX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o dexie bucks (DBX) dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It's based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds. dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It's based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds. Oficjalna strona internetowa: https://dexie.space Biała księga: https://dexie.space/dbx Kup DBX teraz! Tokenomika i analiza cenowa dexie bucks (DBX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla dexie bucks (DBX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 625.15K $ 625.15K $ 625.15K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.13M $ 6.13M $ 6.13M Historyczne maksimum: $ 0.24144 $ 0.24144 $ 0.24144 Historyczne minimum: $ 0.02865464 $ 0.02865464 $ 0.02865464 Aktualna cena: $ 0.061294 $ 0.061294 $ 0.061294 Dowiedz się więcej o cenie dexie bucks (DBX) Tokenomika dexie bucks (DBX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki dexie bucks (DBX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DBX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DBX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDBX tokenomikę, poznaj cenę tokena DBXna żywo! Prognoza ceny DBX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DBX? Nasza strona z prognozami cen DBX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DBX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.