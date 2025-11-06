Informacje o cenie Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00127758$ 0.00127758 $ 0.00127758 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.09% Zmiana ceny (1D) -0.77% Zmiana ceny (7D) -21.18% Zmiana ceny (7D) -21.18%

Aktualna cena Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DTF6900 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DTF6900 w historii to $ 0.00127758, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DTF6900 zmieniły się o -1.09% w ciągu ostatniej godziny, o -0.77% w ciągu 24 godzin i o -21.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.91K$ 7.91K $ 7.91K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.91K$ 7.91K $ 7.91K Podaż w obiegu 815.86M 815.86M 815.86M Całkowita podaż 815,858,279.47 815,858,279.47 815,858,279.47

Obecna kapitalizacja rynkowa Dex Trending Fund 6900 wynosi $ 7.91K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DTF6900 w obiegu wynosi 815.86M, przy całkowitej podaży 815858279.47. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.91K.