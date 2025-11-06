GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Dex Trending Fund 6900 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DTF6900 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DTF6900 łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Dex Trending Fund 6900 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DTF6900 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DTF6900 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DTF6900

Informacje o cenie DTF6900

Czym jest DTF6900

Oficjalna strona internetowa DTF6900

Tokenomika DTF6900

Prognoza cen DTF6900

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Dex Trending Fund 6900

Cena Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DTF6900 do USD:

--
----
-0.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:10:12 (UTC+8)

Informacje o cenie Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00127758
$ 0.00127758$ 0.00127758

$ 0
$ 0$ 0

-1.09%

-0.77%

-21.18%

-21.18%

Aktualna cena Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DTF6900 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DTF6900 w historii to $ 0.00127758, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DTF6900 zmieniły się o -1.09% w ciągu ostatniej godziny, o -0.77% w ciągu 24 godzin i o -21.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

$ 7.91K
$ 7.91K$ 7.91K

--
----

$ 7.91K
$ 7.91K$ 7.91K

815.86M
815.86M 815.86M

815,858,279.47
815,858,279.47 815,858,279.47

Obecna kapitalizacja rynkowa Dex Trending Fund 6900 wynosi $ 7.91K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DTF6900 w obiegu wynosi 815.86M, przy całkowitej podaży 815858279.47. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.91K.

Historia ceny Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Dex Trending Fund 6900 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Dex Trending Fund 6900 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Dex Trending Fund 6900 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Dex Trending Fund 6900 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.77%
30 Dni$ 0-63.44%
60 dni$ 0-94.69%
90 dni$ 0--

Co to jest Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

DTF6900 is a utility meme coin that tracks top trending tokens on Dexscreener. When a legit coin starts trending DTF6900 airdrops it to holders. No guessing, no sniping; just hold and get exposure to potential 100x plays. DTF6900 is the first PvE utility meme coin that rewards holders by supporting other trending tokens. Instead of competing, it collaborates by giving exposure to both its holders and rising projects. It’s also being built directly with RevShare, making it structurally impossible to fork.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Dex Trending Fund 6900 (w USD)

Jaka będzie wartość Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dex Trending Fund 6900.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dex Trending Fund 6900!

DTF6900 na lokalne waluty

Tokenomika Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Zrozumienie tokenomiki Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DTF6900już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Jaka jest dziś wartość Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)?
Aktualna cena DTF6900 w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DTF6900 do USD?
Aktualna cena DTF6900 w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dex Trending Fund 6900?
Kapitalizacja rynkowa dla DTF6900 wynosi $ 7.91K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DTF6900 w obiegu?
W obiegu DTF6900 znajduje się 815.86M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DTF6900?
DTF6900 osiąga ATH w wysokości 0.00127758 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DTF6900?
DTF6900 zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DTF6900?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DTF6900 wynosi -- USD.
Czy w tym roku DTF6900 pójdzie wyżej?
DTF6900 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DTF6900, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:10:12 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,497.72
$103,497.72$103,497.72

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.65
$3,391.65$3,391.65

-0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.46
$159.46$159.46

-0.66%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,497.72
$103,497.72$103,497.72

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.65
$3,391.65$3,391.65

-0.20%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3277
$2.3277$2.3277

+2.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.46
$159.46$159.46

-0.66%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0931
$1.0931$1.0931

+0.72%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2029
$0.2029$0.2029

+305.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005600
$0.000005600$0.000005600

+196.61%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000415
$0.0000000415$0.0000000415

+174.83%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004513
$0.000000000000000000004513$0.000000000000000000004513

+105.04%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24200
$0.24200$0.24200

+90.89%