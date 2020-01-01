Poznaj tokenomikę DEUS Finance (DEUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DEUS Finance (DEUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika DEUS Finance (DEUS) Odkryj kluczowe informacje o DEUS Finance (DEUS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DEUS Finance (DEUS) DEUS Finance is a marketplace for decentralized financial services, where the infrastructure for others to build financial instruments is provided by the DEUS DAO. Such instruments include synthetic stock trading platforms, options, and futures trading. Oficjalna strona internetowa: https://deus.finance/ Tokenomika i analiza cenowa DEUS Finance (DEUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DEUS Finance (DEUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.10M Całkowita podaż: $ 302.00K Podaż w obiegu: $ 162.14K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.06M Historyczne maksimum: $ 1,128.68 Historyczne minimum: $ 5.85 Aktualna cena: $ 6.81 Tokenomika DEUS Finance (DEUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DEUS Finance (DEUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.