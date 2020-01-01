Poznaj tokenomikę DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DESSAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DESSAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) / Tokenomika / Tokenomika DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Odkryj kluczowe informacje o DessalinesAI by Virtuals (DESSAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system. Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system. Oficjalna strona internetowa: https://app.virtuals.io/virtuals/15911 Kup DESSAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DessalinesAI by Virtuals (DESSAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 312.84K $ 312.84K $ 312.84K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 871.66M $ 871.66M $ 871.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 358.90K $ 358.90K $ 358.90K Historyczne maksimum: $ 0.00135965 $ 0.00135965 $ 0.00135965 Historyczne minimum: $ 0.00022506 $ 0.00022506 $ 0.00022506 Aktualna cena: $ 0.00035235 $ 0.00035235 $ 0.00035235 Dowiedz się więcej o cenie DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Tokenomika DessalinesAI by Virtuals (DESSAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DESSAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DESSAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDESSAI tokenomikę, poznaj cenę tokena DESSAIna żywo! Prognoza ceny DESSAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DESSAI? Nasza strona z prognozami cen DESSAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DESSAI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.