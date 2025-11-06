Informacje o cenie Descipher Fund (DESCI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00445736$ 0.00445736 $ 0.00445736 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Descipher Fund (DESCI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DESCI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DESCI w historii to $ 0.00445736, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DESCI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Descipher Fund (DESCI)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.95K$ 4.95K $ 4.95K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K Podaż w obiegu 56.00M 56.00M 56.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Descipher Fund wynosi $ 4.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DESCI w obiegu wynosi 56.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.84K.