Aktualna cena Descipher Fund to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DESCI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DESCI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DESCI

Informacje o cenie DESCI

Czym jest DESCI

Biała księga DESCI

Oficjalna strona internetowa DESCI

Tokenomika DESCI

Prognoza cen DESCI

Cena Descipher Fund (DESCI)

Aktualna cena 1 DESCI do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Descipher Fund (DESCI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:09:49 (UTC+8)

Informacje o cenie Descipher Fund (DESCI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00445736
$ 0.00445736$ 0.00445736

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Descipher Fund (DESCI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DESCI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DESCI w historii to $ 0.00445736, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DESCI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Descipher Fund (DESCI)

$ 4.95K
$ 4.95K$ 4.95K

--
----

$ 8.84K
$ 8.84K$ 8.84K

56.00M
56.00M 56.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Descipher Fund wynosi $ 4.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DESCI w obiegu wynosi 56.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.84K.

Historia ceny Descipher Fund (DESCI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Descipher Fund do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Descipher Fund do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Descipher Fund do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Descipher Fund do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-45.72%
60 dni$ 0-91.87%
90 dni$ 0--

Co to jest Descipher Fund (DESCI)

Descipher.Fund is about empowering researchers via AI agents and unlocking decentralized access to science funding.

Our two core products are:

The Research Crew: a swarm of specialized AI agents working together to support scientists at every stage of their journey. Each agent focuses on a key area; scientific papers, patents, funding, collaborations, or legal and the group of agents (swarm) together, identify opportunities (decipher), and solve problems for fostering scientific evolution.

The DeSci Launchpad: This platform enables researchers to tokenize and launch their science projects. Allocations will be given to $DESCI stakers.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla Descipher Fund (DESCI)

Prognoza ceny Descipher Fund (w USD)

Jaka będzie wartość Descipher Fund (DESCI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Descipher Fund (DESCI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Descipher Fund.

Sprawdź teraz prognozę ceny Descipher Fund!

DESCI na lokalne waluty

Tokenomika Descipher Fund (DESCI)

Zrozumienie tokenomiki Descipher Fund (DESCI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DESCIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Descipher Fund (DESCI)

Jaka jest dziś wartość Descipher Fund (DESCI)?
Aktualna cena DESCI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DESCI do USD?
Aktualna cena DESCI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Descipher Fund?
Kapitalizacja rynkowa dla DESCI wynosi $ 4.95K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DESCI w obiegu?
W obiegu DESCI znajduje się 56.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DESCI?
DESCI osiąga ATH w wysokości 0.00445736 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DESCI?
DESCI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DESCI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DESCI wynosi -- USD.
Czy w tym roku DESCI pójdzie wyżej?
DESCI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DESCI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:09:49 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Descipher Fund (DESCI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

