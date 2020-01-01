Poznaj tokenomikę Deq Staked AVAIL (STAVAIL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STAVAIL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Deq Staked AVAIL (STAVAIL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STAVAIL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token. Oficjalna strona internetowa: https://deq.fi Tokenomika i analiza cenowa Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Deq Staked AVAIL (STAVAIL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 385.18K $ 385.18K $ 385.18K Całkowita podaż: $ 28.19M $ 28.19M $ 28.19M Podaż w obiegu: $ 28.19M $ 28.19M $ 28.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 385.18K $ 385.18K $ 385.18K Historyczne maksimum: $ 0.186304 $ 0.186304 $ 0.186304 Historyczne minimum: $ 0.00424246 $ 0.00424246 $ 0.00424246 Aktualna cena: $ 0.01366532 $ 0.01366532 $ 0.01366532 Tokenomika Deq Staked AVAIL (STAVAIL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Deq Staked AVAIL (STAVAIL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STAVAIL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STAVAIL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.