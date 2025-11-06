GiełdaDEX+
Aktualna cena Deputy Dawgs to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DDAWGS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DDAWGS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DDAWGS

Informacje o cenie DDAWGS

Czym jest DDAWGS

Biała księga DDAWGS

Oficjalna strona internetowa DDAWGS

Tokenomika DDAWGS

Prognoza cen DDAWGS

Nienotowany

Aktualna cena 1 DDAWGS do USD:

--
----
0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Deputy Dawgs (DDAWGS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:18:49 (UTC+8)

Informacje o cenie Deputy Dawgs (DDAWGS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-9.41%

-9.41%

Aktualna cena Deputy Dawgs (DDAWGS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DDAWGS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DDAWGS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DDAWGS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -9.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Deputy Dawgs (DDAWGS)

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

--
----

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

313.00B
313.00B 313.00B

313,000,000,000.0
313,000,000,000.0 313,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Deputy Dawgs wynosi $ 1.36M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DDAWGS w obiegu wynosi 313.00B, przy całkowitej podaży 313000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.36M.

Historia ceny Deputy Dawgs (DDAWGS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Deputy Dawgs do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Deputy Dawgs do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Deputy Dawgs do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Deputy Dawgs do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-27.20%
60 dni$ 0-26.59%
90 dni$ 0--

Co to jest Deputy Dawgs (DDAWGS)

Deputy Dawgs ($DDawgs) emerges as a vanguard in the Web3 gaming sphere, operating on the Ethereum network (ERC20) and pushing the boundaries of NFT gaming, AI integration, and enhanced security. This platform is a nexus where gaming enthusiasts, collectors, and tech-savvy individuals unite, exploring an ecosystem that blends the thrill of gaming with the innovation of blockchain technology. Our mission is to create an interactive, immersive gaming universe, bolstered by our native $DDawgs tokens and a variety of exclusive, evolving NFTs.

Zasoby dla Deputy Dawgs (DDAWGS)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Deputy Dawgs (w USD)

Jaka będzie wartość Deputy Dawgs (DDAWGS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Deputy Dawgs (DDAWGS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Deputy Dawgs.

Sprawdź teraz prognozę ceny Deputy Dawgs!

DDAWGS na lokalne waluty

Tokenomika Deputy Dawgs (DDAWGS)

Zrozumienie tokenomiki Deputy Dawgs (DDAWGS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DDAWGSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Deputy Dawgs (DDAWGS)

Jaka jest dziś wartość Deputy Dawgs (DDAWGS)?
Aktualna cena DDAWGS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DDAWGS do USD?
Aktualna cena DDAWGS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Deputy Dawgs?
Kapitalizacja rynkowa dla DDAWGS wynosi $ 1.36M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DDAWGS w obiegu?
W obiegu DDAWGS znajduje się 313.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DDAWGS?
DDAWGS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DDAWGS?
DDAWGS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DDAWGS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DDAWGS wynosi -- USD.
Czy w tym roku DDAWGS pójdzie wyżej?
DDAWGS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DDAWGS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:18:49 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Deputy Dawgs (DDAWGS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

