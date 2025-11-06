Informacje o cenie Deputy Dawgs (DDAWGS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -9.41% Zmiana ceny (7D) -9.41%

Aktualna cena Deputy Dawgs (DDAWGS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DDAWGS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DDAWGS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DDAWGS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -9.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Deputy Dawgs (DDAWGS)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Podaż w obiegu 313.00B 313.00B 313.00B Całkowita podaż 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Deputy Dawgs wynosi $ 1.36M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DDAWGS w obiegu wynosi 313.00B, przy całkowitej podaży 313000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.36M.