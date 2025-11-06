GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Depot App to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DEPOT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DEPOT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Depot App to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DEPOT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DEPOT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DEPOT

Informacje o cenie DEPOT

Czym jest DEPOT

Biała księga DEPOT

Oficjalna strona internetowa DEPOT

Tokenomika DEPOT

Prognoza cen DEPOT

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Depot App

Cena Depot App (DEPOT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DEPOT do USD:

$0.00015384
$0.00015384$0.00015384
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Depot App (DEPOT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:09:35 (UTC+8)

Informacje o cenie Depot App (DEPOT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01573771
$ 0.01573771$ 0.01573771

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Depot App (DEPOT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DEPOT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DEPOT w historii to $ 0.01573771, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DEPOT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Depot App (DEPOT)

$ 12.31K
$ 12.31K$ 12.31K

--
----

$ 15.38K
$ 15.38K$ 15.38K

80.00M
80.00M 80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Depot App wynosi $ 12.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DEPOT w obiegu wynosi 80.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.38K.

Historia ceny Depot App (DEPOT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Depot App do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Depot App do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Depot App do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Depot App do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-26.73%
60 dni$ 0-96.64%
90 dni$ 0--

Co to jest Depot App (DEPOT)

Depot is an ecosystem app that solves crypto’s three biggest problems: it’s too complex, too risky, and it lacks fresh liquidity.

We’re building an all-in-one platform designed for everyday people — not just crypto pros. Depot makes it easy to minimize risks and maximize returns with just a few clicks, no matter your level of experience. A massive market, and almost no real competition.

It features a cutting-edge Tourist App, Trader’s Suite, Deboard, Auto Leverage, Drag & Drop Toolkit, Incubator, Ghosty the Assistant, Fiat On/Off Ramp, Detective, Tax Agent, Autotrader, Yield Generator, and more.

Radically simple. Brilliantly interconnected. Accessible to any mindset, intelligence, or investment size.

Welcome to Depot.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Depot App (DEPOT)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Depot App (w USD)

Jaka będzie wartość Depot App (DEPOT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Depot App (DEPOT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Depot App.

Sprawdź teraz prognozę ceny Depot App!

DEPOT na lokalne waluty

Tokenomika Depot App (DEPOT)

Zrozumienie tokenomiki Depot App (DEPOT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DEPOTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Depot App (DEPOT)

Jaka jest dziś wartość Depot App (DEPOT)?
Aktualna cena DEPOT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DEPOT do USD?
Aktualna cena DEPOT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Depot App?
Kapitalizacja rynkowa dla DEPOT wynosi $ 12.31K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DEPOT w obiegu?
W obiegu DEPOT znajduje się 80.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DEPOT?
DEPOT osiąga ATH w wysokości 0.01573771 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DEPOT?
DEPOT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DEPOT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DEPOT wynosi -- USD.
Czy w tym roku DEPOT pójdzie wyżej?
DEPOT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DEPOT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:09:35 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Depot App (DEPOT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,533.01
$103,533.01$103,533.01

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.37
$3,391.37$3,391.37

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.45
$159.45$159.45

-0.66%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,533.01
$103,533.01$103,533.01

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.37
$3,391.37$3,391.37

-0.21%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3277
$2.3277$2.3277

+2.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.45
$159.45$159.45

-0.66%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0943
$1.0943$1.0943

+0.83%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2037
$0.2037$0.2037

+307.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005584
$0.000005584$0.000005584

+195.76%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000420
$0.0000000420$0.0000000420

+178.14%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004513
$0.000000000000000000004513$0.000000000000000000004513

+105.04%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23726
$0.23726$0.23726

+87.15%