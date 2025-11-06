Informacje o cenie Depot App (DEPOT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01573771$ 0.01573771 $ 0.01573771 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Depot App (DEPOT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DEPOT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DEPOT w historii to $ 0.01573771, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DEPOT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Depot App (DEPOT)

Kapitalizacja rynkowa $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K Podaż w obiegu 80.00M 80.00M 80.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Depot App wynosi $ 12.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DEPOT w obiegu wynosi 80.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.38K.