Giełda MEXC / Cena krypto / Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) / Tokenomika / Tokenomika Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) Odkryj kluczowe informacje o Department Of Government Efficiency (D.O.G.E), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) $D.O.G.E inspired by Elon Musk and Donald Trump's establishment of a department called the Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) D.O.G.E based on the playful spirit of the original D.O.G.E coin while integrating Elon Musk and Donald Trump's posts of the upcoming Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) spearheaded by Elon Musk the man who sent D.O.G.E to the moon. Get ready to see $DOGE everywhere you look, because D.O.G.E here to stay. Hold on tight! It's Department of Government Efficiency Oficjalna strona internetowa: https://departmentofgovernmentefficiency.vip/ Kup D.O.G.E teraz! Tokenomika i analiza cenowa Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Department Of Government Efficiency (D.O.G.E), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 85.57K $ 85.57K $ 85.57K Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 85.57K $ 85.57K $ 85.57K Historyczne maksimum: $ 0.00006398 $ 0.00006398 $ 0.00006398 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) Tokenomika Department Of Government Efficiency (D.O.G.E): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów D.O.G.E, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów D.O.G.E. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszD.O.G.E tokenomikę, poznaj cenę tokena D.O.G.Ena żywo! Prognoza ceny D.O.G.E Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać D.O.G.E? Nasza strona z prognozami cen D.O.G.E łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena D.O.G.E już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.