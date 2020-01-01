Poznaj tokenomikę Department Of Gains Coin (D.O.G.C) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena D.O.G.C, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Department Of Gains Coin (D.O.G.C) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena D.O.G.C, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Department Of Gains Coin (D.O.G.C) / Tokenomika / Tokenomika Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Odkryj kluczowe informacje o Department Of Gains Coin (D.O.G.C), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Department Of Gains Coin (D.O.G.C) At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy. Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose. As we grow, we are laying the foundation for: Staking & Rewards Programs to empower our holders. Liquidity Pools to enhance stability & accessibility. EFT Cards for real world usability. Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry. But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver. As we grow, we are laying the foundation for: Staking & Rewards Programs to empower our holders. Liquidity Pools to enhance stability & accessibility. EFT Cards for real world usability. Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry. But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver. Oficjalna strona internetowa: https://dogccrypto.com/ Biała księga: https://dogccrypto.com/d-o-g-c-whitepaper Kup D.O.G.C teraz! Tokenomika i analiza cenowa Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Department Of Gains Coin (D.O.G.C), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 86.23K $ 86.23K $ 86.23K Całkowita podaż: $ 921.52M $ 921.52M $ 921.52M Podaż w obiegu: $ 921.52M $ 921.52M $ 921.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 86.23K $ 86.23K $ 86.23K Historyczne maksimum: $ 0.00131648 $ 0.00131648 $ 0.00131648 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Tokenomika Department Of Gains Coin (D.O.G.C): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Department Of Gains Coin (D.O.G.C) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów D.O.G.C, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów D.O.G.C. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszD.O.G.C tokenomikę, poznaj cenę tokena D.O.G.Cna żywo! Prognoza ceny D.O.G.C Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać D.O.G.C? Nasza strona z prognozami cen D.O.G.C łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.