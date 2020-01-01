Poznaj tokenomikę Demole (DMLG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DMLG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Demole (DMLG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DMLG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Demole (DMLG) / Tokenomika / Tokenomika Demole (DMLG) Odkryj kluczowe informacje o Demole (DMLG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Demole (DMLG) Demole is the first 3D RPG game on the NFT (Non-Fungible Token) platform. Available in both PvP and PvE modes, Demole offers an immersive experience with a rich storyline, epic 3D battle scenes, and optimized earning mechanisms for both gamers and crypto investors. Oficjalna strona internetowa: https://www.demole.io/ Kup DMLG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Demole (DMLG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Demole (DMLG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.78K Całkowita podaż: $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 317.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.00K Historyczne maksimum: $ 0.522796 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Demole (DMLG) Tokenomika Demole (DMLG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Demole (DMLG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DMLG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DMLG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDMLG tokenomikę, poznaj cenę tokena DMLGna żywo! Prognoza ceny DMLG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DMLG? Nasza strona z prognozami cen DMLG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DMLG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.