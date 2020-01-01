Poznaj tokenomikę DELI FM (DELIFM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DELIFM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DELI FM (DELIFM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DELIFM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DELI FM (DELIFM) / Tokenomika / Tokenomika DELI FM (DELIFM) Odkryj kluczowe informacje o DELI FM (DELIFM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DELI FM (DELIFM) DELI FM is a Solana-based cryptocurrency project centered around a 24/7 AI-generated radio livestream. The radio show originated on the Radix chain, partially funded by Dan Hughes, founder and lead developer of the Radix DLT ecosystem. The stream is hosted by a fictional character named Buzz Shipmann, an anthropomorphic cardboard box who delivers surreal news, fictional advertisements, and music from the imaginary town of Deliverance, Kansas. $DELIFM is the native token associated with this project and is used to engage the community through gamified experiences, token-gated content, and upcoming utility integrations such as NFT airdrops and listener rewards. The stream operates autonomously via a complex automation stack, combining AI-generated content, dynamic overlays, and scheduled interactions. The project serves both as a crypto-native news/entertainment channel and a satirical commentary on the digital finance ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://deliverxrd.com

Tokenomika i analiza cenowa DELI FM (DELIFM)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DELI FM (DELIFM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 26.28K $ 26.28K $ 26.28K Całkowita podaż: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Podaż w obiegu: $ 899.80M $ 899.80M $ 899.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.20K $ 29.20K $ 29.20K Historyczne maksimum: $ 0.00143754 $ 0.00143754 $ 0.00143754 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie DELI FM (DELIFM) Tokenomika DELI FM (DELIFM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DELI FM (DELIFM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DELIFM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DELIFM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszDELIFM tokenomikę, poznaj cenę tokena DELIFMna żywo!

Prognoza ceny DELIFM

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DELIFM? Nasza strona z prognozami cen DELIFM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zobacz prognozę cen tokena DELIFM już teraz!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania. 