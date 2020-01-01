Poznaj tokenomikę DELAY (DELAY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DELAY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DELAY (DELAY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DELAY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika DELAY (DELAY) Odkryj kluczowe informacje o DELAY (DELAY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o DELAY (DELAY) $DELAY is a community-owned and governed token that embraces the fun side of roadmap delays. Currently based on the Radix network, it aims to expand across multiple chains. With a fixed supply and token burns integrated into every interaction and partnership, $DELAY is designed to be highly deflationary. Its champion: DeLay, the pyromaniac sloth, always ready to light things up and make you see the bright side of delays. $DELAY is a community-owned and governed token that embraces the fun side of roadmap delays. Currently based on the Radix network, it aims to expand across multiple chains. With a fixed supply and token burns integrated into every interaction and partnership, $DELAY is designed to be highly deflationary. Its champion: DeLay, the pyromaniac sloth, always ready to light things up and make you see the bright side of delays. Oficjalna strona internetowa: https://www.delayed.af/ Tokenomika i analiza cenowa DELAY (DELAY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DELAY (DELAY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K Całkowita podaż: $ 952.40M $ 952.40M $ 952.40M Podaż w obiegu: $ 665.43M $ 665.43M $ 665.43M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.67K $ 8.67K $ 8.67K Historyczne maksimum: $ 0.00153463 $ 0.00153463 $ 0.00153463 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie DELAY (DELAY) Tokenomika DELAY (DELAY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DELAY (DELAY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DELAY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DELAY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDELAY tokenomikę, poznaj cenę tokena DELAYna żywo! Prognoza ceny DELAY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DELAY? Nasza strona z prognozami cen DELAY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DELAY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.