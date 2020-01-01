Poznaj tokenomikę Dejitaru Shirudo (SHIELD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHIELD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dejitaru Shirudo (SHIELD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHIELD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Dejitaru Shirudo (SHIELD) / Tokenomika / Tokenomika Dejitaru Shirudo (SHIELD) Odkryj kluczowe informacje o Dejitaru Shirudo (SHIELD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dejitaru Shirudo (SHIELD) Dejitaru Shirudo ($SHIELD) is a decentralized community part of the Dejitaru TSUKA ecosystem. It is centered around meditation, research, and enlightenment. TSUKA is the digital handle to the blade that will save DeFi, and SHIRUDO is the digital shield. The developer of Shirudo communicates through etherscan to give the community clues and provides insightful words of wisdom. Shirudo's main purpose is to help organize the world through the pursuit of faith and lead us into true decentralization. Oficjalna strona internetowa: https://dejitarushirudo.io/ Kup SHIELD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dejitaru Shirudo (SHIELD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dejitaru Shirudo (SHIELD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 76.16K $ 76.16K $ 76.16K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 76.16K $ 76.16K $ 76.16K Historyczne maksimum: $ 0.00285697 $ 0.00285697 $ 0.00285697 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Dejitaru Shirudo (SHIELD) Tokenomika Dejitaru Shirudo (SHIELD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dejitaru Shirudo (SHIELD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHIELD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHIELD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHIELD tokenomikę, poznaj cenę tokena SHIELDna żywo! Prognoza ceny SHIELD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHIELD? Nasza strona z prognozami cen SHIELD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHIELD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.