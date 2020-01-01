Poznaj tokenomikę deGPT (DEGPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEGPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę deGPT (DEGPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEGPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika i analiza cenowa deGPT (DEGPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla deGPT (DEGPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.88K Całkowita podaż: $ 999.50M Podaż w obiegu: $ 999.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 31.88K Historyczne maksimum: $ 0.00392903 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie deGPT (DEGPT) Tokenomika deGPT (DEGPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki deGPT (DEGPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEGPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEGPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.