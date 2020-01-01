Poznaj tokenomikę Degens With Attitude (DWA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DWA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Degens With Attitude (DWA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DWA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Degens With Attitude (DWA) Welcome to the D.W.A, a ruthless crew of meme hustlers raised in the wild, unregulated alleys of shitcoinery. It's a new kind of hustle where survival isn't about gang wars, it's about grinding your way through whale dumps, pump-and-dump schemes, and the cutthroat world of digital greed. Our hustle isn't for the weak—it's for the degens who know that the biggest gains are made by those with the boldest attitude. The game is ruthless, but that's exactly where we thrive. So roll with us. D.W.A. isn't just a coin—it's a movement for those who grind harder, meme louder, and thrive in the only hood that matters now: the blockchain. Stay ruthless. Stay degen. Join the D.W.A. Oficjalna strona internetowa: https://www.dwa.meme/ Tokenomika i analiza cenowa Degens With Attitude (DWA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Degens With Attitude (DWA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.35K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.35K Historyczne maksimum: $ 0.00211149 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Degens With Attitude (DWA) Tokenomika Degens With Attitude (DWA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Degens With Attitude (DWA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DWA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DWA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDWA tokenomikę, poznaj cenę tokena DWAna żywo! Prognoza ceny DWA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DWA? Nasza strona z prognozami cen DWA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DWA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.