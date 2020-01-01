Poznaj tokenomikę Degen Capital by Virtuals (DEGENC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEGENC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Degen Capital by Virtuals (DEGENC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEGENC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Degen Capital by Virtuals (DEGENC) The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance! The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance! Oficjalna strona internetowa: https://degenc.app/ Kup DEGENC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Degen Capital by Virtuals (DEGENC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 453.14K $ 453.14K $ 453.14K Całkowita podaż: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Podaż w obiegu: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 453.14K $ 453.14K $ 453.14K Historyczne maksimum: $ 0.01455532 $ 0.01455532 $ 0.01455532 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00045301 $ 0.00045301 $ 0.00045301 Dowiedz się więcej o cenie Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Tokenomika Degen Capital by Virtuals (DEGENC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Degen Capital by Virtuals (DEGENC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEGENC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEGENC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEGENC tokenomikę, poznaj cenę tokena DEGENCna żywo! Prognoza ceny DEGENC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEGENC? Nasza strona z prognozami cen DEGENC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEGENC już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.