Poznaj tokenomikę DefiPlaza (DFP2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DFP2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DefiPlaza (DFP2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DFP2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DefiPlaza (DFP2) / Tokenomika / Tokenomika DefiPlaza (DFP2) Odkryj kluczowe informacje o DefiPlaza (DFP2), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DefiPlaza (DFP2) Oficjalna strona internetowa: https://defiplaza.net Kup DFP2 teraz! Tokenomika i analiza cenowa DefiPlaza (DFP2) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DefiPlaza (DFP2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 466.37K $ 466.37K $ 466.37K Całkowita podaż: $ 66.46M $ 66.46M $ 66.46M Podaż w obiegu: $ 66.46M $ 66.46M $ 66.46M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 466.37K $ 466.37K $ 466.37K Historyczne maksimum: $ 0.782959 $ 0.782959 $ 0.782959 Historyczne minimum: $ 0.00275355 $ 0.00275355 $ 0.00275355 Aktualna cena: $ 0.00702914 $ 0.00702914 $ 0.00702914 Dowiedz się więcej o cenie DefiPlaza (DFP2) Tokenomika DefiPlaza (DFP2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DefiPlaza (DFP2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DFP2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DFP2. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDFP2 tokenomikę, poznaj cenę tokena DFP2na żywo! Prognoza ceny DFP2 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DFP2? Nasza strona z prognozami cen DFP2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DFP2 już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.