Tokenomika Defina Finance (FINA)
Informacje o Defina Finance (FINA)
$FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance.
Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield.
Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong.
Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers.
Tokenomika i analiza cenowa Defina Finance (FINA)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Defina Finance (FINA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Defina Finance (FINA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Defina Finance (FINA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów FINA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów FINA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszFINA tokenomikę, poznaj cenę tokena FINAna żywo!
